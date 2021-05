Stand: 11.05.2021 11:27 Uhr Durch Lauenbrück hüpfendes Känguru: Besitzer gefunden

Nun ist klar, woher das in den vergangenen Tagen munter durch die Gemeinde Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) hüpfende Känguru stammt: Laut Polizei gehört das exotische Tier zu einem Landschafts- und Gartenbaubetrieb. Der Halter ist demnach ein Mann, der ein männliches und ein weibliches Känguru besitze. Das Weibchen war ausgebüxt und sprang dabei über einen 1,80 Meter hohen Zaun. Zunächst war es durch die Gärten im Ort gehüpft - nun fehlt von ihm jede Spur. Allerdings will es die Polizei auch nicht aktiv suchen. Man suche ja auch keine entlaufenen Hunde oder Katzen, so ein Sprecher. Das sprunghafte Beuteltier einzufangen, dürfte aber auch schwierig werden.

