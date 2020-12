Dumm gelaufen: Auto stürzt von Gefängnis-Insel in die Elbe Stand: 08.12.2020 14:50 Uhr Glück im Unglück: Das Auto einer jungen Frau ist auf der Gefängnis-Insel Hahnöfersand in die Elbe gerutscht, weil die Handbremse nicht angezogen war. Sie selbst blieb unverletzt.

Die Frau wollte am Dienstagvormittag einen Bekannten in der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand in der Gemeinde Jork (Landkreis Stade) besuchen. Sie parkte ihren Wagen vor dem Eingang der Gefängnis-Insel, um sich anzumelden, sagte ein Polizeisprecher NDR.de. Währenddessen habe sich ihr Fahrzeug vom Parkplatz vor dem Eingang selbstständig gemacht und sei in die Elbe gestürzt, weil die Frau vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen oder einen Gang einzulegen.

Auto Totalschaden, Frau unverletzt

Rettungskräfte mussten den weißen Kleinwagen aus der Elbe bergen, die Polizei geht von einem Totalschaden aus. Die Frau blieb bis auf einen leichten Schock unverletzt. Nach Auskunft der Polizeiinspektion Stade ist es der erste Vorfall dieser Art vor der Gefängnis-Insel Hahnöfersand. Die Justizvollzugsanstalt gehört zur Hansestadt Hamburg, in ihr verbüßen Jugendliche und Frauen ihre Haftstrafen.

