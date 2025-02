Stand: 21.02.2025 09:08 Uhr Drogenhandel in Walsrode: Polizei ermittelt mutmaßliche Dealer

In Walsrode (Landkreis Heidekreis) hat die Polizei am Dienstag mehrere Wohnungen durchsucht und dabei diverse Drogen sichergestellt. Zuvor ermittelten die Beamten monatelang gegen drei mutmaßliche Drogenhändler, wie die Polizei im Heidekreis am Freitag mitteilte. Die drei Männer sind demnach 27, 29 und 33 Jahre alt. In fünf durchsuchten Gebäuden fanden die Ermittler den Angaben zufolge Kokain, Ecstasy, Amphetamin, Marihuana und etwa 250 Gramm vermeintliches Crystal Meth. Es handelte sich laut Polizei um "nicht geringe Mengen". Genauere Angaben machten die Ermittler nicht. Die Beschuldigten sind demnach wieder auf freiem Fuß. Sie äußerten sich laut Polizei zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.02.2025 | 09:30 Uhr