Stand: 06.01.2022 07:06 Uhr Drogen im Wert von 40.000 Euro verkauft? Prozess startet

Marihuana, Haschisch und Amphetamine - darum geht es in einem Prozess, der heute am Landgericht Lüneburg startet. Angeklagt ist ein 24-jähriger Mann: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Jahr 2019 in mehr als 30 Fällen gedealt zu haben - unter anderem in Lüneburg, Uelzen und Bad Bevensen. Laut Anklageschrift kaufte er die Drogen, um sie anschließend weiterzuveräußern. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Angeklagte mit seinen Geschäften mehr als 40.000 Euro eingenommen hat. In manchen Fällen soll er für den Weiterverkauf einen Jugendlichen eingespannt haben. Zum Prozessauftakt sind sechs Zeugen geladen. Ein Urteil könnte im Februar fallen.

