Drogen-Razzia in Lüneburg: Drei Männer in Untersuchungshaft Stand: 20.09.2022 13:37 Uhr Bei einer Razzia in Lüneburg hat die Polizei Drogen im Wert von mehr als 200.000 Euro sichergestellt. Gegen drei Verdächtige wurde Haftbefehl erlassen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten in der Nacht zu Montag insgesamt sechs Wohnungen durchsucht und dabei gut 20 Kilogramm Cannabis und gut ein Kilo Amphetamin gefunden und sichergestellt. Straßenverkaufswert: mehr als 200.000 Euro, so die Polizei. Sechs Tatverdächtige aus dem Clan-Milieu wurden festgenommen, drei von ihnen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

26-Jähriger soll Drogengeschäfte organisiert haben

Den Durchsuchungen vorausgegangen seien mehrmonatige Ermittlungen, hieß es. Als Hauptverdächtiger gilt ein 26-Jähriger, der gemeinsam mit mehreren Komplizen Drogen verkauft haben soll. Der Mann sowie zwei weitere Beschuldigte im Alter von 27 und 31 Jahren seien einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht worden, so die Polizei. Die drei weiteren Festgenommenen sind inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.09.2022 | 13:30 Uhr