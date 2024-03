Stand: 26.03.2024 06:30 Uhr Dringende Reparatur vor Ostern: A39 ist eine Nacht gesperrt

Auf der A39 muss der Streckenabschnitt zwischen Winsen-Ost und Handorf in Fahrtrichtung Lüneburg kurzfristig ab Mittwochabend gesperrt werden. Grund dafür sind Schäden im Asphalt, heißt es von der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes. Diese müssten dringend und noch vor dem Osterreiseverkehr beseitigt werden. Die Reparaturarbeiten sollen von Mittwoch ab 19 Uhr bis 5 Uhr am Donnerstag durchgeführt werden. In dieser Zeit führt die Umleitung über die Winsener Osttangente, Sangenstedt, Rottorf und die B404 bis zur Anschlussstelle Handorf. Die Gegenfahrbahn nach Hamburg ist nicht betroffen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.03.2024 | 06:30 Uhr