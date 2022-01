Stand: 06.01.2022 15:30 Uhr Dreifachmord von Bispingen: Neue Zeugin, neue Hinweise?

Am Landgericht Lüneburg wird am Freitag der Prozess um den Dreifachmord von Bispingen fortgesetzt. Dabei ist unter anderem die ältere Schwester des Angeklagten als Zeugin geladen. Dass sie aufgrund ihrer Verwandtschaft mit dem Angeklagten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, hält eine Gerichtssprecherin für unwahrscheinlich. Falls es im Anschluss keine weiteren Beweisanträge geben sollte, könnte am Freitag auch schon der Sachverständige das psychiatrische Gutachten präsentieren. In diesem Fall sind am nächsten Verhandlungstag Mitte Januar sowohl die Plädoyers als auch das Urteil denkbar. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, seine Lebensgefährtin und deren Kinder stranguliert zu haben. Im Haus der Mutter im Heidekreis waren die Leichen der 35-Jährigen und ihres vierjährigen Sohnes entdeckt worden. Die Leiche der elfjährigen Tochter war später an einem Waldweg in der Lüneburger Heide in der Nähe von Schneverdingen gefunden worden.

