Dreifach-Mord von Bispingen: Staatsanwaltschaft am Zug

Zweieinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter und ihrer zwei Kinder aus Bispingen (Landkreis Heidekreis) sind die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen. "Die Akten sind ganz aktuell hier eingegangen", sagte Jan Christoph Hillmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Nun müsse entschieden werden, ob weitere Ermittlungen vonnöten sind oder Anklage erhoben werden kann. Der Lebensgefährte der Mutter sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Der 34 Jahre alte Mann hat sich bislang nicht zu den Verbrechen geäußert. Mitte Mai waren die Leichen der 35 Jahre alten Mutter und ihres vierjährigen Sohnes in einem Haus in Bispingen entdeckt wurden. Die Leiche der elfjährigen Tochter war später an einem Waldweg in der Lüneburger Heide in der Nähe von Schneverdingen gefunden worden.

