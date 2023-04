Stand: 26.04.2023 06:44 Uhr Dreieck Buchholz: A1 nach Lkw-Unfall voll gesperrt

In Fahrtrichtung Hamburg ist auf der A1 am Buchholzer Dreieck die Überleitung zur A261 voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei war in der Nacht ein mit Blumen beladener Laster aus den Niederlanden im Kurvenbereich auf die Seite gekippt. Das Fahrzeug liegt auf der Mittelleitplanke und soll heute Morgen abgeschleppt werden. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.04.2023 | 06:30 Uhr