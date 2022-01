Drei Unfälle mit insgesamt sieben Fahrzeugen in Rotenburg Stand: 20.01.2022 15:07 Uhr Bei einer Unfallserie auf der K205 sind im Landkreis Rotenburg am Donnerstagmorgen gleich mehrere Fahrzeuge verunglückt. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Grund für die Unfälle am Morgen war die extrem glatte Fahrbahn der K205 zwischen Ahausen und Hellwege (Landkreis Rotenburg), wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte waren zunächst nur zu einem sogenannten ausgedehnten Verkehrsunfall auf dem entsprechenden Straßenabschnitt der K205 gerufen worden.

Zwei Verletzte, Schaden unklar

Als sie gegen 7.30 Uhr an der Unfallstelle ankamen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich auf einer Strecke von 700 Metern drei Verkehrsunfälle ereignet hatten, an denen insgesamt sieben Autos beteiligt waren. Dabei wurden zwei Personen verletzt - eine davon schwer. Gegen 9 Uhr konnten die Rettungskräfte ihren Einsatz beenden. Über die Höhe des bei den Unfällen entstandenen Schadens konnte die Polizei am Donnerstag noch keine Angaben machen.