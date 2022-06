Drei Tote in Bienenbüttel: Obduktion bestätigt Tathergang Stand: 14.06.2022 20:26 Uhr Vier Tage nach einem tödlichen Nachbarschaftsstreit im Landkreis Uelzen sind die drei Leichen obduziert worden. Demnach habe sich der bislang vermutete Tathergang bestätigt, so die Staatsanwaltschaft.

Den vorläufigen Ergebnissen zufolge hat ein 85-Jähriger am Freitag zwei Menschen und danach sich selbst erschossen, wie die Staatsanwaltschaft Lüneburg gegenüber dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Bei den beiden getöteten Personen handelt es sich um eine 61 Jahre alte Frau und ihren 62 Jahre alten Ehemann - Nachbarn des Schützen, der auch Jäger war. Vor der Gewalttat soll es es immer wieder Konflikte zwischen den Nachbarn gegeben haben. Bei dem letzten Streit soll es um zwei Bäume gegangen sein, die auf dem Grundstück des 85-jährigen mutmaßlichen Täters stehen. Gutachter und Rechtsanwälte seien in den Fall involviert gewesen.

VIDEO: Eskalierter Streit unter Nachbarn: Drei Tote in Bienenbüttel (11.06.2022) (4 Min)

Landkreis verlängerte Jagdschein im April

Wie der NDR in Niedersachsen von der zuständigen Verwaltung des Landkreises Uelzen erfuhr, hatte der Schütze erst im April seinen Jagdschein verlängern lassen. Nach Angaben eines Sprechers der Kreisverwaltung wird bei Über-80-Jährigen, die einen Jagdschein haben, jedes Jahr eine Zuverlässigkeitsprüfung gemacht.

Todesschütze von Bienenbüttel bestand Prüfung

Bei dem Senior, der für die Bluttat am Freitag in Bargdorf bei Bienenbüttel verantwortlich gemacht wird, habe es bei der Prüfung keine Hinweise auf unrechtmäßigen Umgang mit Waffen gegeben - und auch keine Anzeichen für psychische Probleme oder Gewalttätigkeit, so der Sprecher. Auf ihn eingetragen waren den Angaben zufolge zwei Langwaffen und eine Kurzwaffe. Mit letzterer hatte er bisherigen Ermittlungen zufolge die Tat verübt und anschließend sich selbst erschossen.

