Stand: 23.05.2021 13:35 Uhr Drei Schwerverletzte nach Unfall auf L191 bei Walsrode

Bei einem Verkehrsunfall auf der L191 bei Walsrode (Heidekreis) sind am Samstagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren zwei Autos aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke kollidiert. Ein mit zwei Männern besetzter Pkw kippte um, der andere Wagen kam kurz vor einem Baum zum Stehen. Der Beifahrer im umgekippten Auto wurde eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule (MHH) nach Hannover geflogen. Die beiden anderen Verletzten wurde in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.05.2021 | 13:00 Uhr