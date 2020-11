Stand: 14.11.2020 19:26 Uhr Drei Schwerverletzte bei Unfall im Landkreis Stade

Bei einem Unfall auf der L124 zwischen Stade und Harsefeld sind am Sonnabend drei Personen schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der 25-jährige Fahrer eines Transporters beim Überholen den entgegenkommenden Wagen eines 42-Jährigen übersehen. Es kam daraufhin zu einem Frontalzusammenstoß. Die beiden Männer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden von Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Der 41-jährige Beifahrer in dem Transporter erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten musste die Strecke für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei bittet den Fahrer eines Pkw mit Pferdeanhänger, der vom Transporter überholt werden sollte, sich als Zeuge unter der Telefonnummer (04161) 64 71 15 bei der Polizei zu melden.

