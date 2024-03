Drei Autos stoßen zusammen - Insasse greift mit Messer an Stand: 23.03.2024 09:21 Uhr Folgenschwerer Streit in Stade: Am späten Freitagnachmittag ist ein Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Polizisten bewachten anschließend das Krankenhaus.

Am Hafen waren nach Angaben der Polizei drei Autos zusammengestoßen. Die Insassen stiegen aus und gerieten in Streit - dann kam ein Messer zum Einsatz. Laut Polizei war zufällig ein Streifenwagen vor Ort. Die Beamten beobachteten demnach, wie zwei Männer durch Stiche verletzt wurden. Um die Kontrahenten zu trennen, setzten die Polizisten demnach Pfefferspray ein. Dadurch seien zwei weitere Männer leicht verletzt worden.

Vier Männer in Kliniken - Beamte sichern Eingänge

Die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser in Stade und Buxtehude gebracht. Einer von ihnen schwebte laut Polizei in Lebensgefahr. Polizisten sicherten den Angaben zufolge die Eingänge der Kliniken, "um zu verhindern, dass anreisende Familienangehörige der Betroffenen sich Zutritt verschafften". Die Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizei unklar. Ebenso wissen die Beamten bisher nicht, "wer genau daran beteiligt war". Nach den Tätern wurde am Freitagabend gefahndet.

Geschäft in Stade demoliert

Vor dem Zusammenstoß der Autos hatten am Nachmittag mehrere Männer in der Stader Innenstadt in einem Sport- und Shisha-Geschäft Scheiben eingeschlagen und Inventar zerstört. Die Täter konnten fliehen. Ob beide Vorfälle zusammenhängen könnten, dazu gab es von der Polizei zunächst keine Angabe.

