Stand: 10.03.2025 09:48 Uhr Doppelter Unfall auf der A1: Drei Personen schwer verletzt

Auf der A1 im Landkreis Harburg ist es am Sonntagmorgen in kurzer Zeit zu zwei Unfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war zunächst eine 29-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und auf die Außenschutzplanke gefahren. Ihr Wagen habe sich mehrfach überschlagen, bevor er zum Stehen kam, so die Polizei. Die 29-Jährige und ihr 18 Jahre alter Beifahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Etwa 500 Meter von der Unfallstelle entfernt kam es noch während des Einsatzes zu einem zweiten Unfall. Wegen des Unfalls habe sich ein Stau gebildet, so ein Polizeisprecher. Ein 74-Jähriger Motorradfahrer sei am Stauende mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Fünf Fahrzeuge wurden beschädigt.

