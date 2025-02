Stand: 04.02.2025 15:55 Uhr Doppelt so viele Blitzerfotos: Landkreis bekommt viel mehr Bußgeld

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Bußgeld erhalten als im Vorjahr. Wie ein Sprecher mitteilte, seien die Einnahmen um rund 900.000 Euro gestiegen. Dies sei im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Blitzer seit Mai 2024 innerorts früher auslösen - entweder ab 36 Kilometern pro Stunde oder ab 56 Kilometern pro Stunde. In Folge dessen seien deutlich mehr Menschen geblitzt worden, mehr als doppelt so viele im Vergleich zum Vorjahr. In die Bußgeldeinnahmen fließen neben Geschwindigkeitsverstößen auch Unfälle, Parkverstöße sowie Alkohol- und Drogenverstöße mit ein.

