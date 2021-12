Stand: 22.12.2021 15:11 Uhr Doppelmord in Neuenkirchen: BGH bestätigt Urteil

Im Fall des Doppelmordes in Neuenkirchen (Heidekreis) hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil des Landgerichts Lüneburg gegen einen 21-Jährigen in weiten Teilen bestätigt. Das Landgericht hatte den Mann im Mai dieses Jahres zu lebenslanger Haft verurteilt. Dieses Urteil ist nun - mit kleinen Abstrichen - rechtskräftig, befand der BGH. Der Schuldspruch wurde leicht abgeändert, das Strafmaß bleibt aber bestehen. Weil die Richter in Lüneburg die besondere Schwere der Schuld festgestellt hatten, kann der 21-Jährige auch nicht nach 15 Jahren vorzeitig freikommen. Die Richter hatten es als erwiesen angesehen, dass der junge Mann im vergangenen Jahr ein Ehepaar getötet und eine Zeugin lebensgefährlich verletzt hatte.

