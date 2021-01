Stand: 28.01.2021 12:31 Uhr Doppelmord? 20-jähriger Angeklagter schweigt vor Gericht

Zum Auftakt des Mordprozesses am Lüneburger Landgericht hat sich der 20-jährige Angeklagte aus dem Heidekreis nicht zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft geäußert. Sie wirft dem Mann vor, in Neuenkirchen im Juli vergangenen Jahres ein Rentner-Ehepaar aus Habgier mit einem Hammer erschlagen zu haben. Außerdem soll er eine weitere Frau schwer verletzt und das Wohnhaus des Paares angezündet haben. Zur Beweisaufnahme zeigte die Jugendkammer am Donnerstag Video- und Fotoaufnahmen vom Tatort und von den Opfern. Anschließend begann die Zeugenvernehmung. Für den Prozess sind zunächst zehn Verhandlungstage angesetzt.

