Stand: 19.03.2021 11:25 Uhr Dollern: Mann stürzt vor S-Bahn und bleibt nahezu unverletzt

Am Bahnhof Dollern im Landreis Stade ist am Donnerstagabend ein Mann vor eine einfahrende S-Bahn gestürzt. Dabei hatte er unglaubliches Glück: Nach Angaben der Polizei fiel der 47-Jährige offenbar genau zwischen die Gleise, so dass er nicht schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr rückte mit 50 Einsatzkräften an, um den Mann aus der misslichen Lage unter der Bahn zu befreien. Warum der 47-Jährige ins Gleisbett stürzte, ist noch unklar. Womöglich sei er betrunken gewesen, sagte eine Sprecherin.

VIDEO: Mann gerät unter S-Bahn - und wird leicht verletzt (1 Min)

