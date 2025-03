Stand: 06.03.2025 07:02 Uhr Dollern: Großbrand zerstört mehrere Häuser

In Dollern im Landkreis Stade sind in der Nacht mehrere Reetdachhäuser abgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand in einem Haus ausgebrochen und griff schnell auf zwei weitere Häuser über. Auch eine Lagerhalle musste gelöscht werden. Ein weiteres Reetdachhaus in der Nähe wurde vorsorglich bewässert. Die Bewohner wurden nicht verletzt. Die Polizei in Stade geht von einem hohen Schaden aus. Die Brandursache ist noch unklar. Insgesamt waren bis in die frühen Morgenstunden 200 Feuerwehrleute aus Stade und Horneburg im Einsatz. Für die Gemeinde Dollern bestand zwischenzeitlich eine Warnmeldung wegen der starken Rauchentwicklung und des Rußniederschlags. Diese ist wieder aufgehoben.

