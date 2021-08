Dör't Moor ist Deutschlands schönster Wanderweg Stand: 19.08.2021 14:57 Uhr Der Nordpfad Dör't Moor im Landkreis Rotenburg ist zum schönsten Wanderweg Deutschlands in der Kategorie Tagestouren gekürt worden. Die Initiatoren wurden heute am Großen Bullensee ausgezeichnet.

Der Wanderweg Dör't Moor startet am See, ist gut zehn Kilometer lang und führt auf Holzstegen durch Moorlandschaft und Wald zwischen Hamburg und Bremen. Der Weg beweise, dass auch im Flachland hervorragende Wanderwege schlummern, heißt es vom Ausrichter der Abstimmung, dem "Wandermagazin": "Hier findet man eine Oase der norddeutschen Gelassenheit, ganz ohne Hektik und eben auch ganz ohne Berge."

39.390 Teilnehmende stimmen ab

Seit 2004 ruft das Magazin nach eigenen Angaben zur Wahl des schönsten Wanderwegs des Jahres in den Kategorien Tagestouren und Mehrtagestouren auf. 15 Tages- und zehn Mehrtagestouren standen in diesem Jahr zur Wahl, die unter allen eingereichten Bewerbungen von einer vierköpfigen Expertenjury nominiert wurden. 39.390 Teilnehmende haben demnach zwischen dem 3. Januar und dem 30. Juni insgesamt 54.878 Stimmen in beiden Kategorien abgegeben.

