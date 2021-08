Stand: 04.08.2021 08:44 Uhr Dömitzer Eisenbahnbrücke: Erster Bauabschnitt finanziert

Die Samtgemeinde Elbtalaue will acht Millionen Euro investieren, um die alte Dömitzer Eisenbahnbrücke zu sanieren. Die Eisenbahnbrücke im Landkreis Lüchow-Dannenberg steht auf der rechtselbischen Seite und ragt bis an den Fluss heran. Mit 7,6 Millionen Euro kommt der Großteil des Geldes aus Hannover und Brüssel. Es ist für einen ersten Bauabschnitt gedacht. Dabei sollen die massiven Brückenpfeiler und die Stahlkonstruktion der Brückenbögen saniert werden. Bis 2023 sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein, sagt Jürgen Meyer, Samtgemeindebürgermeister der Elbtalaue. In einem zweiten, noch nicht finanzierten Bauabschnitt soll die ganze Brücke begehbar sein. Es sind Plattformen und ein Informationszentrum geplant. Es gebe eine enge Zusammenarbeit mit dem Land und der Biosphärenreservats-Verwaltung, so Meyer. Im Idealfall könnte die Brücke 2026 komplett fertig sein. Bislang habe der Eigentümer, ein niederländischer Millionär, nach Angaben von Meyer mehrere hunderttausend Euro ausgegeben, um die Brücke vor dem weiteren Verfall zu sichern.

Weitere Informationen Dömitzer Eisenbahnbrücke soll Attraktion werden Ein Niederländer kümmert sich um die Restaurierung der im Krieg zerstörten Dömitzer Brücke. Am Dienstag bekam er von einer Stiftung 100.000 Euro. Für seine Pläne braucht er aber mehr. (22.08.2017) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.08.2021 | 06:30 Uhr