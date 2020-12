Stand: 03.12.2020 08:26 Uhr Doch keine kostenlosen Busfahrten im Landkreis Lüneburg

Anders als angekündigt wird es im Landkreis Lüneburg an den Adventswochenenden keine kostenlosen Busfahrten geben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Grund ist laut Stadt, dass es keine rechtzeitige Absprache mit dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gegeben hat. Stattdessen sollen verschiedene Gutschein-Aktionen Kunden für den Weihnachtseinkauf in die Lüneburger Innenstadt locken. Den geplanten Glühweinverkauf kritisieren andere Städte in Nord-Ost Niedersachsen zwar nicht offen, stellen aber klar, dass sie in diesem Jahr auf Alkoholausschank verzichten, damit sich keine geselligen Gruppen bilden.

Weitere Informationen Lüneburg setzt auf Gassenzauber statt Weihnachstmarkt 22 Buden sollen ab Freitag für weihnachtliche Stimmung sorgen. Auch Glühwein und Bratwurst sind erlaubt. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.12.2020 | 07:30 Uhr