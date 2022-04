Stand: 21.04.2022 08:12 Uhr Disco "Studio 78" in Walsrode durch Feuer zerstört

In Walsrode im Heidekreis ist am frühen Donnerstagmorgen eine Großraum-Diskothek abgebrannt. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren Millionen Euro aus. Um kurz vor 3 Uhr habe ein Zeitungsausträger das Feuer bemerkt. Es breitete sich schnell auf das gesamte Gebäude aus, das mittlerweile bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist. Die Löscharbeiten werden wohl noch bis zum Mittag andauern, wie ein Polizeisprecher sagte. Zeitweise waren bis zu 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist bisher unklar. Die Disco "Studio 78" im Gewerbegebiet Vorbrück hatte nach der Corona-Pause erst wieder seit Anfang März geöffnet. Sie war weit über Walsrode hinaus bekannt und zog auch Gäste beispielsweise aus Hannover an. An Wochenenden feierten dort oft bis zu 1.500 Menschen.

