Stand: 17.10.2024 14:14 Uhr Dirt-Bike-Park in Stade: BMX-Strecke in Stade eröffnet

Jugendliche aus Stade haben es sich lang gewünscht: einen Ort, an dem sie mit ihren BMX-Rädern Sprünge und Tricks machen können. Am Mittwoch hat die Stadt nun einen neuen sogenannten Dirt-Bike-Park eröffnet. Das Engagement der Jugendlichen zahlt sich aus. Denn sie haben die Stadt nicht nur von ihrer Idee überzeugt, sie haben auch mitgearbeitet und den Park aktiv mit geplant, so Stades Stadtrat Carsten Brokelmann (WG). "Solche Projekte zeigen, dass Jugendliche einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung unserer Stadt leisten können." Der Dirt-Park umfasst verschiedene Strecken und Hindernisse aus Erde, außerdem Sprunglinien und einen Pumptrack mit Wellen und Kurven.

