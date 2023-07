Stand: 27.07.2023 09:39 Uhr Dieseldiebe: Immer wieder verschwinden Hunderte Liter

Anfang dieser Woche haben Unbekannte in Heeslingen (Landkreis Rotenburg) insgesamt 500 Liter Diesel von einer Baustelle gestohlen. Auch in den Landkreisen Stade und Heidekreis sind laut Polizei in den vergangenen zwei Monaten immer wieder Tanks aufgebrochen worden. Oft seien abgestellte Lastwagen das Ziel der Dieseldiebe. Teilweise würden dabei Mengen bis zu 700 Liter abgezapft. Die Polizei hat bisher keine Spur, die sie verfolgen kann. Es kämen ortsansässige Täter in Frage, aber auch solche, die auf der Durchreise sind, heißt es beispielsweise von der Polizei in Rotenburg (Wümme). Von einer Serie will die Polizei aber trotzdem nicht sprechen. Würde man diese vermuten, würde man sich intensiv mit den Inspektionen in den Nachbarkreisen absprechen, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.07.2023 | 08:30 Uhr