Stand: 24.01.2024 09:15 Uhr Diebesgut? Polizei entdeckt elf Armbanduhren an der A7

Ungewöhnlicher Fund an der Autobahn: Wie die Polizei berichtet, sind an der A7 elf Armbanduhren entdeckt worden. Sie lagen demnach im Grünstreifen zwischen Thieshope und Garlstorf (Landkreis Harburg). Die Polizei vermutet, dass die Uhren bei Einbrüchen gestohlen wurden. Die Täter hätten dann wohl während der Fahrt aussortiert und einen Teil der Beute aus dem Autofenster geworfen. Die Uhren sahen demnach so aus, als hätten sie dort schon länger gelegen. Die Beamten bitten Personen, die Hinweise zur Herkunft der Uhren geben können, sich unter der Telefonnummer (04171) 79 62 00 zu melden. Es handelt sich den Angaben zufolge um Armbanduhren der Marken Storm, Bering, Fossil, DKNY, Jette Joop und Esprit.

