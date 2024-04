Stand: 05.04.2024 09:55 Uhr Diebe stehlen wertvolle Felgen aus Autohaus - hoher Schaden

Felgendiebe haben in einem Mercedes-Autohaus in Stade Beute in Höhe von mehreren Zehntausend Euro gemacht. Nach Angaben der Polizei waren die Diebe in der Nacht zu Mittwoch auf das Gelände gelangt und versuchten zunächst, bei vier Autos die Felgen abzumontieren. Bei zwei Fahrzeugen sei ihnen das gelungen. Die Unbekannten demontierten zudem bei einem weiteren Auto die komplette Bremsanlage und nahmen auch diese mit. Zum Abtransport sei ein passendes Transportfahrzeug oder Anhänger nötig gewesen, so die Polizei. Sie hofft daher auf Menschen, die etwas gesehen haben - und bittet sie um Hinweise unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min