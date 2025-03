Stand: 27.03.2025 18:26 Uhr Diebe stehlen Süßigkeiten aus Osterpostamt von "Hanni Hase"

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Osterpostamt in Ostereistedt (Landkreis Rotenburg) eingebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entwendeten die Diebe eine Kiste mit Süßigkeiten. Trotz einiger Sachschäden gab ein Sprecher der Deutschen Post Entwarnung: Alle Briefe, die bis zum 15. April beim Osterhasen unter der Adresse "Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt" eintreffen, werden von dem Team um "Hanni Hase" auch beantwortet. Im vergangenen Jahr seien mehr als 65.000 Briefe aus 34 Ländern dort eingegangen.

