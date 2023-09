Stand: 08.09.2023 09:47 Uhr Diebe stehlen 54 Bordsteine im Landkreis Stade

Diebe haben in den vergangenen Tagen in Kutenholz (Landkreis Stade) mindestens 54 Bordsteine mit einem Gewicht von rund 1,5 Tonnen gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich die Tat zwischen dem 1. und 7. September ereignet. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Transportfahrzeug oder Anhänger vor Ort waren. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (04149) 93 35 10 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min