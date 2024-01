Stand: 08.01.2024 17:26 Uhr Dieb fällt in Teich und flüchtet mit nasser Hose

Ein junger Mann ist nach einem Diebstahl in Schwarmstedt (Heidekreis) in einen Teich gefallen und mit nasser Hose geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Montag gegen 9 Uhr in einem Geschäft in der Bahnhofstraße beim Diebstahl von E-Zigaretten erwischt. Er riss sich demnach mit Gewalt los und flüchtete in Richtung eines Seniorenheims. Dort sei der Dieb in einen Teich gefallen. Mit nasser Hose habe der Mann seine Flucht fortgesetzt. Zeugen beschrieben ihn als 16 bis 18 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlank, mit kurzen, schwarzen Haaren, schwarzem Kapuzenpullover und blauer, nasser Jeans. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Schwarmstedt unter der Telefonnummer (05071) 80 03 50 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min