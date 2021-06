Die meisten Badeseen im Nordosten sind freigegeben Stand: 16.06.2021 14:37 Uhr Die Badeseen im Nordosten sind größtenteils als bedenkenlos eingestuft worden. Die Behörden weisen darauf hin, dass auch an den frei zugänglichen Seen die Corona-Regeln eingehalten werden müssen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Lüneburg hat alle sechs Badestellen freigegeben - dazu gehören etwa der Inselsee Scharnebeck und der Reihersee in Brietlingen. Laut Landkreis werden die Gewässer bis September alle vier bis sechs Wochen auf Fäkalbakterien untersucht.

Seen in Lüchow-Dannenberg öffnen am 1. Juli

Auch im Landkreis Harburg ergaben die Proben keine Verunreinigung. Bei den Seen, die allesamt in der Gemeinde Seevetal liegen, handelt es sich um Baggerseen. Das heißt, dass es dort sehr schnell tief werden kann, entsprechend ist Vorsicht angebracht. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg müssen sich die Menschen noch etwas gedulden. Der Laascher und der Gartower See öffnen erst am 1. Juli. Grund dafür ist laut einer Sprecherin des Landkreises, dass das Gesundheitsamt überwiegend mit dem Thema Corona beschäftigt war und sich noch nicht um die Wasserproben kümmern konnte.

DLRG: Langsam ans Wasser gewöhnen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) weist zudem alle Besucher von Badeseen darauf hin, dass das Wasser stellenweise noch kalt sein kann. Daher sollte man sich bei den derzeitigen hochsommerlichen Außentemperaturen langsam an das Wasser gewöhnen, heißt: Vor dem Baden Arme und Beine nass machen, um einen Kreislaufkollaps zu verhindern.

