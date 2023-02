Stand: 17.02.2023 09:38 Uhr Die ersten Störche sind zurück an der Elbe

Im Nordosten Niedersachsens sind die ersten Störche von ihren Winterreisen zurückgekehrt. Allein im Landkreis Stade sind in den vergangenen Tagen drei Tiere in ihren Nestern angekommen. Der erste Weißstorch war dort bereits am 21. Januar zurückgekehrt, nochmal zehn Tage früher als im vergangenen Winter. Storchenbetreuer Gert Dahms sieht als Grund für die immer frühere Rückkehr der Tiere die zunehmend milden Winter durch den Klimawandel. Deshalb würden viele Störche mittlerweile auch nicht mehr bis nach Afrika fliegen, sondern in Spanien überwintern, wodurch sich die Zeit des Rückflugs verkürze.

