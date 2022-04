Die Zeit läuft: Kant-Museum in Lüneburg soll 2024 öffnen Stand: 19.04.2022 12:38 Uhr 2024 soll das Kant-Museum in Lüneburg fertig sein. "Extrem ambitioniert" sei der Zeitplan, sagt Museumsdirektor Joachim Mähnert - die Bauarbeiten beginnen erst in diesem Sommer.

Die Eröffnung ist für den 22. April 2024 geplant, zum 300. Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant (1724 - 1804). Mit dem Neubau wird Lüneburg zur Kant-Stadt und das Ostpreußische Landesmuseum zum "zentralen Erinnerungsort für Kant in Deutschland", sagt Mähnert. Acht Millionen Euro stehen für das Projekt zur Verfügung. 5,6 Millionen kommen vom Bund, 2,4 Millionen vom Land Niedersachsen.

AUDIO: "Was ist Aufklärung?" (15 Min) "Was ist Aufklärung?" (15 Min)

Reicht die Zeit?

In Lüneburg läuft die Zeit. Der Architekturentwurf liegt vor, der Generalplaner ist bei der Arbeit. Sorgen bereiten Mähnert Verzögerungen durch die Corona-Pandemie, Kostensteigerungen für Bauleistungen und der Untergrund in der alten Salzstadt Lüneburg, der immer für eine Überraschung gut ist. Doch Mähnert bekräftigt: "Wir werden 2024 in jedem Fall etwas bieten." Selbst wenn der Neubau noch nicht bezugsfertig sei, könne die Ausstellung auf einer Ausweichfläche im jetzigen Museum an den Start gehen.

Übernahme von Material aus Duisburg

Das Ostpreußische Landesmuseum hatte 2016 eine bedeutende Sammlung zu Kant aus Duisburg übernommen. Dort musste das Museum Stadt Königsberg schließen. Drei Lkw brachten 3.000 Exponate und Archivmaterial nach Lüneburg. "Mit der neuen Ausstellung wollen wir ein breites Publikum ansprechen", sagt Mähnert. "Wir werden Kant in die Gegenwart holen und zeigen, wie relevant seine Ideen heute noch sind." Die Würde des Menschen, wie sie in Artikel 1 des Grundgesetzes niedergelegt ist, habe Kant theoretisch begründet.

Ein Haarbüschel des Philosophen

Einzelne Stücke der künftigen Präsentation sind schon jetzt im Museum zu sehen, berichtet der Kurator Tim Kunze. Etwa eine Standuhr und eine Deckeltasse aus Kants Haushalt. Oder diese Kuriosität: ein Büschel echter blonder Haare vom Haupt des Philosophen, das - wie damals üblich - von einer Perücke bedeckt war.

Kooperation mit russischem Kaliningrad fällt aus

Einige Originalstücke wird das Lüneburger Museum im Kant-Jahr nach Bonn ausleihen: Dort wird der Philosoph mit einer Ausstellung in der Bundeskunsthalle gewürdigt. Eingefroren ist dagegen der Kontakt in Kants Heimatstadt, das heutige Kaliningrad, das in einer russischen Exklave zwischen Polen und Litauen liegt. Mit der dortigen Universität, die nach Kant benannt ist, stand das Lüneburger Museum in Verbindung. Kurator Kunze wäre im April nach Kaliningrad geflogen, um für das Kant-Jahr 2024 zu planen. Doch wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine ist der Besuch gestrichen. Auch ein internationaler Kant-Kongress im Jubiläumsjahr werde nicht mehr in Kaliningrad stattfinden, bedauert Kunze.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.04.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen