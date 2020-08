Stand: 14.08.2020 11:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Die Heide blüht: Polizeireiter sorgen für Ordnung

Ein Meer aus Tausenden lila Blüten verleiht in diesen Tagen der Lüneburger Heide ihren ganz besonderen Charme. Jedes Jahr wandern zur Hochsaison der Heideblüte rund zwei Millionen Touristen durch diese besondere Landschaft. Wie immer sind auch Naturwächter und Polizeireiter rund um den Wilseder Berg im Einsatz. Zwei Beamte der Polizei-Reiterstaffel Hannover achten unter anderem darauf, dass niemand mit dem Auto in das geschützte Gebiet fährt, dass Wanderer auf den öffentlichen Wegen bleiben und ihre Hunde an der Leine halten.

Videos 05:18 Hallo Niedersachsen Damals und heute: Polizeireiter in der Heide Hallo Niedersachsen Seit 1988 sorgt die Reiterpatroullie der Polizei in der Lüneburger Heide für Ordnung. Auch heute noch sieht sie im Sommer zur Heideblüte nach dem Rechten. Video (05:18 min)

Sanitäter auf Pferden bei Unfall schnell vor Ort

Auch Sanitäter der Johanniter vom Kreisverband Harburg sind hoch zu Ross in der Heide unterwegs. Sie versorgen verletzte Wanderer, denn sie sind in dem 23.000 Hektar großen Naturschutzgebiet schneller zur Stelle als ein Krankenwagen. Außerdem fahren im Auftrag der Stiftung Naturschutzpark sieben Mitarbeiter der Naturwacht in der Heide auf Fahrrädern durch die Landschaft. Sie sind Ansprechpartner für die Touristen. Das bekannte Heideblütenfest in Amelinghausen wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Rahmen gefeiert.

