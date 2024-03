Dethlinger Teich: Mehr Funde als erwartet - Meyer zu Besuch Stand: 19.03.2024 14:35 Uhr Seit Oktober wird der Dethlinger Teich bei Munster geräumt. Schon jetzt wurden deutlich mehr Kampfmittel gefunden als gedacht. Umweltminister Christian Meyer (Grüne) besucht morgen die Firma, die die Funde vernichtet.

Meyer wird dabei vom Landrat des Heidekreises, Jens Grote (parteilos), begleitet. Die beiden unterschreiben während des Besuchs auch eine weitere Finanzierungsvereinbarung. Bei solch großen Projekten wird das Geld immer nur abschnittsweise ausgezahlt, erklärte das Umweltministerium. Die nun fünfte Vereinbarung, die morgen unterschrieben wird, sichert laut dem Heidekreis die Arbeiten bis zum geplanten Abschluss 2027. Insgesamt stehen 72 Millionen Euro für den Dethlinger Teich bereit, so das Ministerium. 18,3 Millionen Euro davon übernimmt das Land, der Rest kommt vom Bund.

Bis zu 30.000 Granaten im Dethlinger Teich

Sie zahlen damit für die Entsorgung vonseit Jahrzehnten bekannten Altlasten. Denn in den ehemaligen Teich wurden Kampfmittel aus mehreren Kriegen entsorgt. Bis zu 30.000 Granaten sollen dort liegen. Außerdem wurden chemische Waffen sowie alte Wehrmachtsbestände in die Grube gekippt. 1952 wurde der Teich zugeschüttet. Erst vor ein paar Jahren begannen die Planungen für eine Sanierung des Geländes. Unter einer eigens dafür gebauten Schutzhalle wird der Boden Schicht für Schicht abgetragen und die gefunden Kampfstoffe entsorgt.

Experten finden mehr Kampfmittel als erwartet

Videos 3 Min Munster: Start von Kampfmittel-Räumung im Dethlinger Teich Innerhalb von fünf Jahren sollen knapp 30.000 mit Kampfstoffen belastete Granaten aus dem zugeschütteten Teich geborgen werden. (23.08.2023) 3 Min

In den ersten anderthalb Metern - das ist die erste Schicht - wurde laut dem Heidekreis schon jetzt deutlich mehr gefunden, als man erwartet hatte. Bis Ende Februar waren das 20.000 Zündladungen, 300 Granaten und Munitionsschrott. Chemische Waffen waren noch nicht darunter, werden aber auch im Teich vermutet. Trotz der Funde liegt das Projekt im Zeit- und Finanzplan, so der Heidekreis. In den nächsten fünf Jahren sollen noch sieben solcher Schichten von den Spezialisten in Munster abgetragen werden.

Meyer besichtigt Entsorgungsbetrieb GEKA

Alles was sie finden, wird dann zur wenige Kilometer entfernten Gesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampfstoffe und Rüstungs-Altlasten (GEKA) gebracht. Die bundeseigene Firma ist das einzige Unternehmen, das chemische Munition vernichten darf. Wie genau dort die Funde aus dem Dethlinger Teich zerstört werden, wird sich am Mittwoch auch Umweltminister Meyer erklären lassen. Die Firma wird ihre Arbeitsabläufe und die sogenannte Delaborierung präsentieren. Darunter versteht man den Rückbau bzw. das Zerlegen von Waffen wie z.B. einer Granate.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Richtfest in Munster: Der Dethlinger Teich bekommt ein Dach Der Teich ist mit Weltkriegsmunition vergiftet. Eine Anlage senkt das Grundwasser ab und reinigt die Kiesgrube. (26.02.2023) mehr