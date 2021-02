Dethlinger Teich: Lies und Heidekreis vereinbaren Sanierung Stand: 24.02.2021 15:00 Uhr 50 Millionen Euro kostet es, in der Heide verklappte Chemiewaffen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zu bergen und zu entsorgen. Land und Bund übernehmen die Summe.

Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat heute eine Vereinbarung darüber mit dem Heidekreis unterzeichnet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. 6,6 Millionen Euro hat das Land bereits vor einem Jahr für die vorbereitenden Arbeiten zur Sanierung am Dethlinger Teich in Munster bereitgestellt. 38,4 Millionen Euro stehen damit noch aus. Weitere fünf Millionen Euro übernimmt der Bund allein durch die Entsorgung bei der hauseigenen Gesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampfstoffe und Rüstungs-Altlasten (Geka) in Munster. Die Landesregierung geht davon aus, dass sie letztlich auch einen Großteil der 45 Millionen Euro aus Berlin erstattet bekommt. Die Mittel sind nach NDR Informationen bereits im Herbst in den Bundeshaushalt eingestellt worden.

Sanierung soll Ende des Jahres beginnen

Für den Heidekreis ist die Finanzierungszusage wichtig, weil er nun mit den europaweiten Ausschreibungen für die Sanierungsarbeiten beginnen kann. Läuft alles nach Plan, sollen diese in einem Dreivierteljahr beginnen. Fünf Jahre sind insgesamt dafür veranschlagt. Allein währen der Erkundungen im vergangenen Jahr haben Experten Tausende Granaten aus dem Anfang der 1950er-Jahre zugeschütteten Dethlinger Teich geborgen.

