Designer Outlet Soltau: Amt prüft geplante Erweiterung

Das Verfahren um die Frage, ob das Designer Outlet Center in Soltau erweitert werden darf, geht am Montag in eine wesentliche Phase. Federführend dabei ist das Amt für regionale Landesentwicklung in Lüneburg. Zum Auftakt ist nach Angaben eines Sprechers der Behörde eine Video- und Telefonkonferenz mit allen Beteiligten geplant. Zentral in dem Verfahren sei die Frage, wie sich ein größeres Outlet Center auf die Innenstädte in der Nähe auswirke, so der Sprecher. Unter anderem die Stadt Lüneburg hat die Erweiterungspläne des Centers an der A7 im Heidekreis bereits kritisiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.11.2020 | 09:30 Uhr