Designer Outlet: Bundespolizei fasst zufällig Ladendiebe

Am Montagnachmittag haben Bundespolizisten zwei flüchtende Ladendiebe am Designer Outlet bei Soltau festgenommen. Die Beamten hielten gegenüber der Zufahrt des Outlets eine Übung ab, als sie beobachteten, wie ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zwei Personen verfolgte. Wie die Polizei meldete, hätten die Fahnder die Verfolgung aufgenommen und die Flüchtenden im Bereich eines Autohauses gestellt. Sie übergaben die 23 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen, bei denen die Ermittler mutmaßlich gestohlene Schuhe und einen Rucksack entdeckten, der Polizei Soltau. Beide Männer sind wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt. Sie blieben nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Haft.

