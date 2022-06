Stand: 10.06.2022 10:42 Uhr Der Fall Gitta Schneider: Polizei nimmt Ermittlungen wieder auf

Die Polizei rollt ein Tötungsdelikt aus der Heideregion wieder auf. Die 45-jährige Gitta Schnieder wurde am 10.04.1989 in den frühen Abendstunden auf einem Waldweg zwischen den Ortschaften Holm-Seppensen und Sprötze (Lohberger Forst/Dreimänner-Kiefer) im Landkreis Harburg durch einen Messerstich in den Hals getötet. Neben der toten Frau wachte ihr Hund, ein schwarzer Pointer-Schäferhund-Mischling. Die Abteilung der Polizei für ungeklärte Fälle fragt nun erneut nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Gitta Schnieder war etwa 1,65 cm groß und brünett. Sie war zum Tatzeitpunkt mit einer grünen Hose und einer hellgrauen Jacke bekleidet. Zudem trug sie eine schwarze Handtasche sowie eine rote Hundeleine ("Flexileine") bei sich. Wer Angaben zum Umfeld von Gitta Schnieder, der Tat oder einem möglichen Täter machen kann, wird gebeten, sich bei unter der Telefonnummer (04131) 8306-1181 oder per E-Mail unter cold-case@pd-lg.polizei.niedersachsen.de bei der Polizeidirektion Lüneburg zu melden.



