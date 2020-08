Stand: 17.08.2020 08:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Demonstration vor Waffenfabrik in Unterlüß

Vor einer Waffenfabrik in Unterlüß im Landkreis Celle demonstrieren seit dem Morgen mehrere Menschen gegen Waffengeschäfte. Die Aktivisten sammelten sich, bislang seien rund 50 Autos eingetroffen, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Demonstranten des Aktionsnetzwerks Lebenslaute blockieren insgesamt 98 Demonstranten die Hauptzufahrten zu dem Werk - "in Konzertaufstellung und mit klassischer und populärer Chor- und Instrumentalmusik" so Sprecher Marcus Beyer. Die Proteste richteten sich gegen "Milliardengeschäfte mit dem Tod", sagte Beyer. Nach Abschluss der Blockade sei ein Aktionskonzert geplant.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.08.2020 | 08:30 Uhr