Stand: 12.12.2023 15:31 Uhr Demonstration gegen rechtsextremen Treffpunkt in Eschede

Mehrere Initiativen haben erneut zu einer Demonstration gegen einen Treffpunkt von Rechtsextremisten in Eschede (Landkreis Celle) aufgerufen. Anlass des Protests am Samstag ab 13 Uhr ist, dass Neonazis auf einem Hof der NPD zusammenkommen könnten, teilen die Veranstalter mit. Die rechtsextreme Partei, die sich mittlerweile in "Die Heimat" umbenannt hat, hatte den Hof am Rande von Eschede vor gut vier Jahren von dem NPD-Mitglied Joachim Nahtz gekauft. Immer wieder treffen sich dort Rechtsextremisten, heißt es in dem Aufruf. "Besonders die 'Sonnwendfeiern' und das 'Erntefest' haben schon eine lange Tradition. Wir wollen den heutigen Nazis weder in Eschede noch sonstwo Raum lassen." Initiatoren der Kundgebung sind das Netzwerk Südheide und das Celler Forum gegen Rechtsextremismus. Die Kundgebung beginnt den Angaben zufolge am Bahnhof Eschede. Der Demonstrationszug führt bis zum Gelände des früheren "Hofs Nahtz". Zu den Rednern gehört der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk-Ulrich Mende.

Weitere Informationen "Demokratie verteidigen": Weil bei Demo gegen Neonazi-Feier Ein breites Bündnis hat am Samstag gegen ein Treffen von Rechtsextremisten in Eschede (Landkreis Celle) protestiert. (30.09.2023) mehr NPD erwirbt Bauernhof in Eschede Die rechtsextreme NPD hat offenbar einen Hof in Eschede erworben. Das Gelände war häufiger Schauplatz rechtsextremer Treffen - und wird es wohl auch an diesem Sonnabend sein. (21.06.2019) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus