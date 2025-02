Stand: 13.02.2025 15:26 Uhr Demonstration gegen Windkraftanlagen im Landkreis Harburg

In Winsen an der Luhe (Landkreis Harburg) haben am Samstag etwa 300 Menschen gegen den geplanten Neubau von Windparks demonstriert. An den Protesten beteiligten sich den Angaben zufolge zwölf Bürgerinitiativen, die sich unter dem Namen "Gegenwind Landkreis Harburg" zusammengeschlossen haben. Die Demonstration richtete sich gegen Pläne der Bundesregierung zum Klimaschutz: Demnach soll der Landkreis Harburg bis Ende 2027 mehr als 3.000 Hektar als Vorrangfläche für den Bau von Windkraftanlagen ausweisen. Der Kreistag hat entsprechenden Plänen bereits zugestimmt; sie sehen auch eine Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes vor. Die Bürgerinitiativen kritisieren, dass zum Beispiel in der Samtgemeinde Salzhausen bis zu 100 Windkraftanlagen mit einer Höhe bis zu 280 Metern entstehen könnten. Das entspräche der Größe des Hamburger Fernsehturms, heißt es von den Initiatorinnen und Initiatoren der Demonstration.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Energie