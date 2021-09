Stand: 08.09.2021 07:59 Uhr Demo gegen Neubau von Aldi-Markt im Buxtehuder Westmoor

Der Discounter Aldi will auf einer Wiese am Buxtehuder Westmoor einen neuen Markt bauen. Die Fläche ist jedoch seit Januar Biotop. Weil das Genehmigungsverfahren jedoch schon weit fortgeschritten war, steht die Mehrheit des Stadtrats weiter zu den Bauplänen. Dagegen haben am Dienstagabend rund 100 Menschen demonstriert. Die Polizei löste die Demo auf, weil nach ihren Angaben nur 50 Menschen angemeldet waren und Auflagen nicht beachtet wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.09.2021 | 07:30 Uhr