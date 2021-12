Dehoga: Roboter in der Gastronomie entlasten das Personal Stand: 25.12.2021 15:19 Uhr In einem Restaurant in Walsrode unterstützt ein Roboter das Serviceteam. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband sieht keine Gefahr dafür, dass Roboter menschliche Arbeitskräfte verdrängen könnten.

Seit Jahren werde es immer schwieriger, Arbeitskräfte in der Gastronomie zu finden, sagte Rainer Balke, Geschäftsführer des niedersächsischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). "Roboter können dieses Problem nicht lösen, weil sie nur eingeschränkt einsetzbar sind, sie bringen aber beim Tellertransport eine Entlastung." Dass Roboter irgendwann auch beim Zubereiten der Speisen helfen, hält Balke für unrealistisch. Wahre Kreativität könnten nur "Köche von Fleisch und Blut" erbringen.

Roboter ist auf Hilfe aus dem Team angewiesen

In dem Walsroder Restaurant unterstützt Roboter "Paula" seit dem Sommer beim Bedienen der Gäste. "Paula" kann Getränke und Speisen an die Tische bringen und das Geschirr anschließend wieder zum Spülen in die Küche fahren. Beim Be- und Entladen braucht "Paula" allerdings Hilfe von einem Menschen. "'Paula' ist ein Teammitglied, das aber nicht alleine funktioniert, sondern immer auch Hilfe von einem Mitarbeiter braucht", sagte Geschäftsführerin Deike Eder.

Auch ein Roboter schmeißt mal was um

Eder hatte den Roboter angeschafft, weil sie wegen der Corona-Pandemie zu wenig Personal zur Verfügung hatte, aber viele Gäste bedienen musste. Genau wie menschliche Teammitglieder brauchte auch "Paula" etwas Zeit für ihre Einarbeitung. Sie musste zunächst den Grundriss des Restaurants sowie die Position der Tische einspeichern. Und wie jede menschliche Servicekraft schmeißt auch "Paula" mal etwas runter. Das sei dann aber nicht ihre Schuld, sagt Eder. In diesen Fällen werde "Paula" angerempelt oder stolpere über ein Staubsaugerkabel. Rund 17.000 Euro hat die Service-Hilfskraft gekostet, die bei den Gästen fast ausnahmslos gut ankommt. "Manchmal bestellen sie noch ein Bier und noch ein Bier, nur damit 'Paula' wieder angefahren kommt", so Eder.

"Paula" ist nicht der einzige Service-Roboter in Norddeutschland: In einem Restaurant in Glandorf (Landkreis Osnabrück) und im schleswig-holsteinischen Ostseebad Grömitz sind ihre Roboter-Kollegen "Toddy" und "Bella" im Einsatz.

