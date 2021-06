Stand: 24.06.2021 13:06 Uhr Decaturbrücke: Land Niedersachsen gibt 10,3 Millionen Euro

Das Land Niedersachsen stellt 10,3 Millionen Euro für die Sanierung der Decaturbrücke über den Rangierbahnhof Maschen im Landkreis Harburg zur Verfügung. Das sind 75 Prozent der förderfähigen Kosten. Ein entsprechender Bescheid ist jetzt bei der Gemeinde Seevetal eingegangen, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Das gebe Planungssicherheit. Jetzt muss der Gemeinderat noch beschließen, dass die Decaturbrücke saniert werden soll. Die restlichen Kosten in Höhe von knapp 6,7 Millionen Euro muss die Gemeinde Seevetal tragen. Die Bahn hat bisher abgelehnt, sich an den Kosten zu beteiligen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.06.2021 | 14:30 Uhr