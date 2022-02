Stand: 05.02.2022 13:17 Uhr Dannenberg: Scheune mit Hühnern und Kaninchen brennt

Die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Lüchow-Dannenberg sind am Sonnabendmorgen zu einem Brand im Dannenberger Ortsteil Prisser gerufen worden. Dort war eine etwa 200 Quadratmeter große Scheune, in der unter anderem Hühner und Kaninchen untergebracht waren, in Brand geraten. Ein Übergreifen der Flammen auf Nebengebäude und ein Wohnhaus konnten die Feuerwehrleute verhindern. Eine Person erlitt nach Angaben der Feuerwehr beim Versuch, einen Traktor aus der Scheune zu holen, eine Rauchgasvergiftung, eine zweite Person erlitt einen Schock. Die Scheune brannte aus. Die Hühner überlebten das Feuer nicht. Feuerwehrleute retteten zwei Kaninchen. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

