Stand: 09.04.2021 08:11 Uhr Dannenberg: Millionenschaden nach Brand in Werkstatt

In einer Werkstatthalle in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat es am Donnerstagabend gebrannt - die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund eine Million Euro. In dem Gebäude befand sich eine Dreherei, außerdem waren dort Firmenfahrzeuge untergebracht. Es stand komplett in Flammen. Feuerwehren aus Dannenberg und dem Umland rückten zu den Löscharbeiten aus, 200 Einsatzkräfte waren vor Ort. Menschen kamen nicht zu Schaden. Warum das Feuer in der Halle ausbrach, ist laut Polizei noch unklar. Die Beamten suchen Zeugen.

VIDEO: Dannenberg: Werkstatthalle brennt nieder (1 Min)

