Stand: 31.01.2022 21:03 Uhr Damnatz: Zwei Pkw aus ungeklärter Ursache abgebrannt

In Damnatz (Landkreis Lüchow-Dannenberg) sind in der Nacht zu Montag zwei Autos ausgebrannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers verhinderten 70 Feuerwehrkräfte, dass die Flammen auf ein angrenzendes Hotel übergriffen. Die beiden Pkw standen direkt neben dem Wohn- und Geschäftshaus. Auch eine Pergola verhinderte, dass der starke Wind die Flammen direkt auf die Hausfassade drücken konnte. An den Autos entstand Totalschaden. Unter anderem Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und ein Notarzt betreuten die Eigentümer und vier Hotelgäste. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.02.2022 | 06:30 Uhr