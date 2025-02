Stand: 17.02.2025 15:24 Uhr Dahlenburg: 120 Döhler-Mitarbeitende streiken für neue Tarifverträge

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Beschäftigten der Döhler GmbH in Dahlenburg (Landkreis Lüneburg) am Montag zu einem Warnstreik aufgerufen. Laut NGG sind 120 Beschäftigte dem Aufruf gefolgt. Die Gewerkschaft wirft dem inhabergeführten Unternehmen vor, bestehende Tarifverträge zum 31. Dezember 2024 gekündigt zu haben und keine neuen Tarifverträge zu verhandeln. Döhler hat an seinem Standort in Dahlenburg etwa 500 Angestellte. Die Firma ist weltweit tätig und stellt technologie-basierte natürliche Inhaltsstoffe für Lebensmittel her. In der Region Lüneburg gehört Döhler zu den größten industriellen Arbeitgebern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.02.2025 | 09:30 Uhr